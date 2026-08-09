Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, polis ekiplerince 7 Ağustos'ta Kayapınar'da yapılan uygulamada şüpheli A.C.Ç'nin üstü arandı.

Aramada 11,86 gram esrar ve 560 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA