Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 11 kilogram esrar, 3,5 kilogram skunk, 62 uyuşturucu hap ele geçirildi, 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.