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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Şube Müdürlüğünce 7 Ağustos'ta yurt dışından yurda yutma yöntemiyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Zanlıların iç beden muayenelerinde 188 kapsül halinde 1 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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