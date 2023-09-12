Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 153 Kilo Esrar Ele Geçirildi

DİYARBAKIR'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda skunk maddesi ile 153 kilo 631 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda Kayapınar ilçesindeki bir iş yeri ile araçta ve şehirlerarası otobüs terminalinde, yolculara ait bagajda yapılan aramalarda yüklü miktarda skunk maddesi ele geçirildi. Ergani ilçesinde ise sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 153 kilo 631 gram esrar, 86 gram metamfetamin, 56 sentetik ecza, 100 kök Hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile 62 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.