Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ile 127 kilogram esrarın ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 22 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ile 127 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Muş, Batman, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ il jandarma komutanlıklarının desteğiyle Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyona ilişkin bilgi paylaştı.

İnsansız hava araçları ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 143 operasyonel tim, 1780 personel, 1 S-70 genel maksat helikopteri, 1 ATAK taarruz helikopteri, 2 JİHA ve uzaktan algılama sistemlerinin yer alığını belirten Yerlikaya, 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 12 milyon 389 bin adet kök kenevir ve skunk ile 127 kilogram esrar ele geçirildiğini, 22 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Valimizi, Lice Kaymakamımızı, operasyonları koordine eden Lice Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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