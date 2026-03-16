Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 19 ayrı operasyon düzenlendi ve 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlar sonucu 25 kilogram esrar ve 115 lyrica hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde, "uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik" 19 operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, 25 kilogram esrar ve 115 lyrica (sentetik hap) ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
