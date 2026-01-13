Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere" yönelik düzenlenen 12 ayrı operasyonda, 28 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.