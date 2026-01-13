Haberler

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 28 kilogram esrar ele geçirilirken, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlar, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere" yönelik düzenlenen 12 ayrı operasyonda, 28 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
