Diyarbakır'da Tümör Oluşumu Üzerine Bilgilendirici Seminer Düzenlendi

Diyarbakır'da Tümör Oluşumu Üzerine Bilgilendirici Seminer Düzenlendi
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Yükseköğretim Kurulu ve Dicle Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen seminerde, tümörlerin nasıl oluştuğu, çeşitleri ve kanserden korunma yolları hakkında bilgi verildi. Prof. Dr. Sevgi İrtegün Kandemir, toplumda bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle "Tümör Nasıl Oluşur" konulu seminer düzenlendi.

YÖK'ün ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında merkez Sur ilçesindeki bir kafede DÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi İrtegün Kandemir tarafından tümörün ne olduğu, nasıl oluştuğu, çeşitleri, kanser tarama yöntemleri ve kanserden korunma yolları anlatıldı.

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumda konuşulan ancak içeriğinin tam anlaşılmadığı konuların anlatılmasını amaçladıklarını söyledi.

Her ay bir kafede bir araya gelip anlaşılması zor olan konuların anlaşılabilecek şekilde anlatılmasını sağlayacaklarını ifade eden Özerdem, şöyle dedi:

"Bugün tümörün nasıl oluştuğunu konuşacağız, bir dahakine ise belki de yapay zekanın olumlu ve olumsuz yönlerini konuşacağız. Daha sonraki aşamada belki de depremi konuşacağız. Çok net olmayan konuların bir şekilde anlaşılmasını sağlamak adına bu etkinlikleri düzenlemeyi planlıyoruz."

DÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kandemir de kanser biyolojisi, kanserin temelinde nelerin olduğu ve yeni tedavi stratejilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarının bulunduğunu belirtti.

Üniversite ile toplumu bir araya getirip farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Kandemir, şunları kaydetti:

"Tümör nasıl oluşur, nasıl önlenebilir, tarama yöntemleri nelerdir, önceden tümörü nasıl tespit edebiliriz gibi farkındalık seminerleri düzenliyoruz. Bugün de çeşitli yaş gruplarından insanlara tümör hakkında bilgi verme, tümörden korkulmaması gerektiği, tümörün tedavi edilmesinin çok yüksek olduğunu, hayat tarzındaki önemli değişikliklerle aslında tümörden kaçınabileceğimiz yönünde farkındalık semineri verdik. Umarım bu gibi seminerler gelecekte de artarak devam eder ve halkımız bu yönde faydalanır."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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