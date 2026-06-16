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Diyarbakır'da "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali" başladı

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Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali başladı. 33 okulun 69 alt projeyle katıldığı festivalde öğrenciler, bilimsel çalışmalarını sergiliyor.

Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali" başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini desteklemeyi amaçlayan ve bugün başlayan festival, İl Milli Eğitim Müdürlüğü etkinlik alanında gerçekleştirilecek.

Festivalde, 33 okul tarafından hazırlanan 69 alt proje sergileniyor. Öğrenciler, iki gün sürecek etkinlikte bilimsel çalışmalarını, araştırmalarını ve yenilikçi fikirlerini ziyaretçilerle paylaşma fırsatı buluyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
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