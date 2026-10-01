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Diyarbakır’da tren, hemzemin geçitte otomobille çarpıştı

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DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde hemzemin geçitte trenle çarpışan otomobilde hasar oluştu.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde hemzemin geçitte trenle çarpışan otomobilde hasar oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Dericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, hemzemin geçitte trenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN- Selim KAYA/ DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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