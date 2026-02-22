Haberler

Diyarbakır'da trenin çarptığı yaya öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bozdemir Mahallesi'nde, Güney Ekspresi treninin çarptığı zihinsel engelli Mehmet Saçan hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan müdahale yeterli olmadı. Soruşturma devam ediyor.

DİYARBAKIR'da, trenin çarptığı zihinsel engelli yaya Mehmet Saçan (45), hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Sur ilçesi kırsal Bozdemir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kurtalan-Ankara arası çalışan Güney Ekspresi treni, zihinsel engelli olduğu belirtilen Mehmet Saçan'a çarptı. Saçan, yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saçan, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Saçan, sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saçan'ın cenazesi otopsinin ardından kırsal Karpuzlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal

TFF'yi derhal göreve çağırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup

Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...

İçeride de rahat durmamış: Siyahi bir adam beni öperken...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Eyyübiye Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk: 400 yetim aileye kurbanlık koç desteği

Türkiye'de bir ilk! Belediye ramazanda gönüllere dokundu