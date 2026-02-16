Haberler

Elazığ'da bariyer ve istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Diyarbakır kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere ve istinat duvarına çarparak kaza yaptı. Sürücü Muhsin Demirci hayatını kaybetti.

Diyarbakır kara yolunda kontrolden çıkarak bariyer ve istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Muhsin Demirci (48), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Diyarbakır kara yolu, Tekevler mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne seyir halindeki Muhsin Demirci idaresindeki 21 ES 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sağa keskin virajı alamayan otomobil önce bariyerlere, ardından savrularak yolun sağ tarafında bulunan istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Muhsin Demirci, araçtan fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demirci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Demirci'nin cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
