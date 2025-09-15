Haberler

Diyarbakır'da Trafik Kazası: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir hafif ticari aracın yan yatarak kaza yapması sonucu 15 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Tüzün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan hafif ticari aracın altında kalan lise öğrencisi Zeynep Tüzün (15), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kocaköy ilçesi kırsal Ambar Çayı Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. (18) idaresindeki 21 AAH plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada araçtaki lise öğrencisi Zeynep Tüzün, camdan fırlayarak aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Zeynep'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, sürücü A.Ç. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/KOCAKÖY (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
