Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazada yaralanan 2 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"24 Şubat 2026 tarihinde, Diyarbakır ili Çınar ilçesi Çınarköy Mahallesi çıkışında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada, araç sürücüleri ile birlikte toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanedeki tedavileri devam etmektedir. Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edilerek gerekli inceleme çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı