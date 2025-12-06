Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamazken, diğer yolcu hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yaşar Kemal Caddesi'nde M.A'nın kullandığı 06 EZH 612 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile araçtaki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralı sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel