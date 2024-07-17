Yol kenarında toprak altına gizlenmiş 2 adet EYP bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yol kenarındaki toprağın altına gizlenen iki adet El Yapımı Patlayıcı Madde güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde bulunarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca; 16 Temmuz 2024 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal operasyonunda Hani İlçesi Topçular Mahallesi kırsalında asfalt yol kenarında Lice Jandarma Komando Tabur Komutanlığı METİ Ks. ve Hani İlçe Jandarma Komutanlığı METİ Ks. tarafından toprak altına gizlenmiş vaziyette El Yapımı Patlayıcı Madde tespit edildi.

EYP'nin bulunduğu bölgede emniyet tedbirleri alınmasına müteakip, Patlayıcı Madde İmha ve METİ timleri tarafından EYP üzerinde yapılan incelemede; 2 adet 12 kilogramlık büyük mutfak tüpünden oluşan ana imla haklarının yaklaşık 40'ar kilogram olmak üzere toplamda 80 kilogram ağırlığında amonyum nitrat ve şeker karışımlı olduğu anlaşıldı.

Hani Cumhuriyet Savcılığının talimatı ışığında delil niteliğindeki bulgular kriminal incelemeye gönderilmek üzere muhafaza altına alındı. Gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasına müteakip tespit edilen EYP kontrollü olarak bulunduğu noktada imha edildi.