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Diyarbakır'da TIR-Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

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DİYARBAKIR’da yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, sürücülerinin ismi bilinmeyen 61 ADY 143 plakalı TIR ile 34 PYY 765 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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