Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu: Terör hadiselerine karşı ciddi ve hassas şekilde mücadelemiz devam ediyor

DİYARBAKIR'da 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, "Terörle mücadelede 2024 yılında toplamda 6 bin 231 operasyon gerçekleştirmiştik ve bu operasyonlar 2025 yılında yüzde 34 oranında arttırıldı, 8 bin 374 oldu. Her türlü terör hadiselerine karşı çok ciddi ve hassas bir şekilde mücadelemiz devam ediyor.

Vali Murat Zorloğlu başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu'nun da katılımıyla, valilik binasında 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağlandığını belirterek, "İlimiz Diyarbakır şehri asayiş ve güvenlik bakımından sorunlu bir il değil. 2024 yılında il genelinde 36 bin 65 asayiş olayı olmuş. 2025 yılında bu meydana gelen asayiş olayı sayısı yüzde 13 azalarak 31 bin 470 olmuş. Yani bir önceki yıla göre meydana gelen asayiş olayı dediğimiz olay sayısında azalma olmuş. Kişilere karşı işlenen önemli 10 önemli suçta, hakaret, kasten yaralama, konut dokunulmazlığı, cinsel saldırı, tehdit, kasten öldürme gibi olaylara baktığımızda, 10 önemli suçta 2024 yılında 11 bin 566 olan olay sayısı 2025 yılında yüzde 12 oranında azaldı ve 10 bin 196 oldu. 10 suç içerisinde önemli olan 'Kasten öldürme' suçunda 2024 yılına göre bir artış var. Kasten öldürme suçunda 2024 yılına göre yüzde 42 artış var. Neden böyle bir artış 2024'e göre 2025'de meydana gelmiş? Bunlar tek tek irdelendi ve neticesinde çok da birbiriyle bağlantılı olmadığını gördük. Ağırlıklı olarak kişisel husumetlerden kaynaklanan, birçoğu anlık öfke patlaması ve sokakta karşılaşma sonrası sebeplerle oluşmuş. Organize, planlayarak olduğunu değerlendirdiğimiz sadece 3 tane olayımız var. 2024'te 55 tane cinayet dediğimiz kasten öldürme olayı vardı. 2025 yılında bu sayı 78'e çıkmıştı. Biz bu yıl içerisinde cinayet hadiselerinin de azalması konusunda elbette Emniyet ve Jandarma marifetiyle ve diğer araçlar vasıtasıyla inşallah müdahil olacağız. 2024'e göre mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta da yüzde 25'lik azalma var" dedi.

'TERÖRLE MÜCADELEDE 8 BİN 374 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK'

Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların artığını belirten Zorluoğlu, "Diyarbakır uzun yıllar terör hadiseleriyle anılmış, terör hadiselerinin yaşandığı bir şehirdi. Terör örgütlerine karşı tabii ki Emniyet ve Jandarmamızın 2025 yılında da etkin bir şekilde mücadelesi oldu. Terörle mücadelede 2024 yılında toplamda 6 bin 231 operasyon gerçekleştirmiştik ve bu operasyonlar 2025 yılında yüzde 34 oranında arttırıldı, 8 bin 374 oldu. Her türlü terör hadiselerine karşı çok ciddi ve hassas bir şekilde mücadelemiz devam ediyor. Yalova'daki en son hadiseyi biliyorsunuz. Şehrimizde de özellikle DEAŞ anlamında ciddi bir çalışma içerisinde olduğumuzu, bütün istihbarat birimlerimizle ve operasyonel birimlerimizle beraber bu hadisenin üzerinde hassasiyette durduğumuzu sizlerle paylaşmak isterim. Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 2025 yılında 34 operasyon gerçekleştirdik. 25'i emniyet, 9'u da jandarma tarafından gerçekleştirildi. Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar neticesinde 341 kişi gözaltına alındı. 97'si adli kontrolle serbest kaldı. Ama 158 kişi bu şekilde organize suç örgütlerinin operasyonları sonucu tutuklandı. Tabii kaçakçılıkla mücadelede 2024 yılında bin 119 operasyon yapmışken 2025 yılında bunu yüzde 35 oranında artırdık ve bin 519 operasyon yıl içerisinde gerçekleştirdik. Bu kapsamda 112 milyon civarında bir vergi kaybı önlendi. 2 bin 093 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 64'ü tutuklandı" diye konuştu.

'46 MİLYON 500 BİN DE KÖK KENEVİR BİTKİSİ İMHA EDİLDİ'

2025 yılında 5,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik olarak 2024 yılında toplamda 4 bin 132 operasyon gerçekleştirilmişti. 2025 yılında bu yüzde 7 oranında arttı ve bu operasyonlar neticesinde 5,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Yine 305 bin uyuşturucu hap 46 milyon 500 bin de kök kenevir bitkisi imha edildi. Bu operasyonlar neticesinde 6 bin 643 şahıs gözaltına alındı ve bunlardan 899 tanesi tutuklandı. Sadece bu tarlaları ekenlere yönelik operasyonlar yapmadık. Aynı zamanda bunların üstündeki 'Baron' diye tabir edilen kişilere yönelik de operasyonlarımız oldu ve o manada çok başarılı işler çıkarıldı. Tabii göçmen kaçakçılığına yönelik olarak da çalışmalarımız devam ediyor. 2025 yılında 31 tane operasyon gerçekleştirdik ve özellikle bu göçmenlerle ilgili bunların organizatörlerine yönelik çalışmalar yürüttük. ve o çerçevede 62 şahıs gözaltına alındı, 30'u tutuklandı."

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK /DİYARBAKIR