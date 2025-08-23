Diyarbakır'da Termometreler 48 Dereceyi Gösterdi

Diyarbakır'da Termometreler 48 Dereceyi Gösterdi
Diyarbakır'da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık 48 dereceye kadar yükseldi. Birçok kişi evlerinden çıkmazken, dışarı çıkanlar serinlemek için tarihi camileri ve süs havuzlarını tercih etti.

DİYARBAKIR'da termometreler 48 dereceyi gösterdi. Sokağa çıkan yetişkinler tarihi camilere girerken, çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeyi tercih etti.

Kentte termometreler 48 dereceyi gösterirken, birçok kişi evlerinden çıkmadı. Cadde ve sokakların çoğunlukla boş kaldığı kentte, dışarı çıkanlar ise serinlemek için farklı yollar aradı. Birçok kişi park ve bahçelere giderken, bazıları da sıcaktan korunmak için Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye girdi. Çocuklar ise yine aynı ilçede bulunan tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzunu tercih etti.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
