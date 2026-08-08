Diyarbakır'da Arkadaş Grupları Arasında Tekmeli Yumruklu Kavga: 2 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde arkadaş olan iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaş iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kavga anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı