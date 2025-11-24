Diyarbakır'da Taksi Şoförüne Silahlı Saldırı: 1 Ölü
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda taksi şoförü Recep Özgür hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Özgür'ü hastaneye kaldırdı fakat kurtarılamadı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda taksi şoförü yaşamını yitirdi.
Taksi şoförü Recep Özgür (45) Emek Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ağır yaralanan Özgür, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özgür'ün cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel