Diyarbakır'da takla atan otomobil yandı, sürücü yaralandı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde takla atan otomobil alev aldı. Kazada sürücü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Dönümlü Mahallesi Şeyh Said Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Çevredekiler alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobildeki sürücü yaralandı ve ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.