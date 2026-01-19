Haberler

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 132 kişi yakalandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 132 kişi jandarma tarafından yakalandı. Operasyonlar, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin koordinesinde yürütüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından arananların da bulunduğu 132 kişi yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
