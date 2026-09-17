Haberler

Diyarbakır’da suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır’da suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
+45 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİYARBAKIR’da, kamuoyunda ‘Daltonlar’ olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün kentteki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı.

DİYARBAKIR'da, kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün kentteki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarına yönelik projeli çalışma yürütüldü. Çalışmada, liderliğini kırmızı bültenle aranan B.C.G.'nin yaptığı belirtilen ve kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün Diyarbakır'daki yapılanması takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucu örgütün kentte Ş.Ö.'nün yöneticiliğinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten Beyaz'a olay yanıt

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CENTCOM duyurdu! ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi

Korkulan oldu! ABD'den gündem yaratacak Suudi Arabistan hamlesi
Kendilerini 'polis' olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar! 11 şüpheli tutuklandı

Vurgundan milyonlar kaldırdılar! Şimdi hesap vakti
Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası

İşlediği suçlar yanına kar kalmadı! Şimdi cezasını çekme zamanı
Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

Türkiye'de tarihi eşik! Tabeladaki rakam ilk kez bu seviyeyi görüyor
Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi
Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! 90 dakikada gol olup yağdılar

Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! Gol olup yağdılar
Brighton'dan Manchester United'a karşı tarihi geri dönüş

Manchester United'a karşı tarihi geri dönüş