Haberler

Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda 15 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde çıkar amaçlı suç örgütlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlamalarıyla takibe alınan silahlı yapının 16 ayrı eylemi deşifre edildi.

Bu eylemlere karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşı olduğu belirtilen A.E'nin de bulunduğu 40 zanlı yakalandı.

Operasyonda 21,4 kilogram esrar, 350,5 gram skunk, 11 sentetik ecza, 3 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 40 şüpheliden, aralarında A.E'nin de olduğu 15'i tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerden 1'i de suç dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti

ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı! Keyifleri kaçıran yükseliş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım

Parayı bıraktığı yeri söyledi! Ne genel merkez ne de başka bir yer
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde bekliyor

Kimse ulaşamadı! Tonlarca altın 82 yıldır çıkarılmayı bekliyor
Ugandalı general 'Özgür basına inanmıyorum' deyip, ülkenin en büyük iki medya kuruluşunu kapattı

Ugandalı general bu kez bambaşka bir şeye kafayı taktı
Sosyal medya hesabından paylaştı! Lewandowski, Türkiye'de

Robert Lewandowski, Türkiye'de!
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

Oğlunun yaptığını duyunca cinnet geçirdi! Kemerli dayak kamerada
Osimhen'in İngiliz devine transferi iptal

Osimhen'in transferi iptal!
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Ahırda hayvanlarla ilgilenirken korkunç şekilde can verdi