Haberler

Diyarbakır'da Su Kuyusunda Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 4 Kişinin Cenazesi Çıkarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişinin cenazesi, yapılan çalışmalarla bulundukları yerden çıkarıldı. Ölümcül karbonmonoksit seviyesi kuyuda 500 ppm olarak ölçüldü.

CENAZELER ÇIKARILDI

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde su kuyusuna giren ve karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Savcılık işlemlerinin ardından cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 200 ppm ve daha fazlasının ölüme yol açtığı karbonmonoksit değerinin kuyuda yapılan ölçümlerde 500 ppm olarak ölçüldüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettimn TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler

Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçükçekmece'de markete köpeğiyle giren kadına yumruklu saldırı

Markette kan don donduran anlar! Kadının kulak zarını patlattı
Trump'ın korktuğu başına geliyor, hükümet kepenk indiriyor

Trump'ın korktuğu başına geliyor, hükümet kepenk indiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.