Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Şehitlik Mahallesi'nde yolda yürüyen Kadri B. (60), kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kadri B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA