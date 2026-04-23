Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Mevlana Halit Mahallesi'nde, Mazlum Şiyar B, aralarında dün kavga ettiği bazı kişilerin de bulunduğu grubun silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mazlum Şiyar B, ambulansla kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler tespit edildi.

Dicle ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kırsal bölgede metruk bir yapıda gizlenen şüpheliler Serhat B, Rojat B. ve Abdulkadir B. yakalandı.

Saldırıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Öte yandan, dün, aynı mahallede Serhat B, Rojat B. ve Mazlum Şiyar B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktığı öğrenildi.