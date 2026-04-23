Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Mevlana Halit Mahallesi'nde, Mazlum Şiyar B, aralarında dün kavga ettiği bazı kişilerin de bulunduğu grubun silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mazlum Şiyar B, ambulansla kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler tespit edildi.

Dicle ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kırsal bölgede metruk bir yapıda gizlenen şüpheliler Serhat B, Rojat B. ve Abdulkadir B. yakalandı.

Saldırıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Öte yandan, dün, aynı mahallede Serhat B, Rojat B. ve Mazlum Şiyar B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı

Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum

Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Diyarbakır’daki kan konduran cinayette müebbet hapis talebi

Pusu kurdu, 12 kurşunla katletti: İlayda’nın katili cezasını çekecek