Haberler

Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağdırdılar

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağdırdılar Haber Videosunu İzle
Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağdırdılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobiline bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayan 48 yaşındaki Yunus Atabey hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

  • Diyarbakır'da Yunus Atabey (48) otomobiline bineceği sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
  • Saldırı Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlo Bulvarı'nda gerçekleşti.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve şüpheliler aranıyor.

Diyarbakır'da, otomobiline bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayan Yunus Atabey (48), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da kan donduran bir olay meydana geldi. Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlo Bulvarı'nda yakınının iş yerini ziyaret eden Yunus Atabey, 21 AEC 569 plakalı otomobiline binmek istediği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Atabey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Atabey'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıosman aspirin:

Sebep, üç kuruşluk dünya için degermi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Dur ihtarına uymadı, aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü

Emniyet müdürünü eziyordu! Vurularak durduruldu
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Düşen kargo uçağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Düşen uçakla ilgili acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.