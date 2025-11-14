Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Diyarbakır'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen kişi, kaçarken açtığı ateş sonucu 2 kişiyi yaraladı.

Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan olmazken iş yerinin camları hasar gördü.

Saldırgan olay yerinden kaçarken açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.