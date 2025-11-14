Haberler

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan kaçarken açtığı ateş sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen kişi, kaçarken açtığı ateş sonucu 2 kişiyi yaraladı.

Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan olmazken iş yerinin camları hasar gördü.

Saldırgan olay yerinden kaçarken açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
