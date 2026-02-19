Haberler

Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri yoldan geçen toplam iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri yoldan geçen olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada biri yoldan geçen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

