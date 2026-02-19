Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i yoldan geçen 2 kişi yaralandı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri yoldan geçen olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada biri yoldan geçen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı