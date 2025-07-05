Diyarbakır'da Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Etkili Oldu

Diyarbakır'da etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar kökünden söküldü, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Merkez Sur ilçesinde de şiddetli rüzgarın yanı sıra sağanak etkili oldu.