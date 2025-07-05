Diyarbakır'da Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Etkili Oldu
Diyarbakır'da öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar, ağaçların kökünden sökülmesine ve dallarının kırılmasına neden oldu. Merkez Sur ilçesinde sağanak yağış da etkili oldu.
Diyarbakır'da etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar kökünden söküldü, bazı ağaçların dalları kırıldı.
Merkez Sur ilçesinde de şiddetli rüzgarın yanı sıra sağanak etkili oldu.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel