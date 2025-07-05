Diyarbakır'da Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Etkili Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar, ağaçların kökünden sökülmesine ve dallarının kırılmasına neden oldu. Merkez Sur ilçesinde sağanak yağış da etkili oldu.

Diyarbakır'da etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar kökünden söküldü, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Merkez Sur ilçesinde de şiddetli rüzgarın yanı sıra sağanak etkili oldu.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 8 belli oldu! 2 favori daha elendi

Kırkpınar'da son 8 belli oldu! 2 favori isim daha elendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilsu Berfin Aktaş Bodrum'da aşk tazeledi

Bodrum'da aşk pozu! Ünlü oyuncu denizde romantizme yelken açtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.