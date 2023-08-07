Diyarbakır'da Sıcaklık 45 Dereceye Ulaştı

DİYARBAKIR'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla termometreler 45 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, bölgede sıcaklıkların 14 Ağustos'a kadar artarak ortalamaların 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğinin öngörüldüğünü belirterek vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyardı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Kavurucu sıcakların hakim olduğu Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Kentte yaşayanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamayı tercih ederken, çıkanlar da gölgelik alanları, üstü kapalı tarihi mekanları, camileri tercih etti. Çocukların tercihi ise süs havuzları oldu. Sur ilçesindeki Urfakapı semtindeki parkta ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışan Abdullah Günbat (33), "Diyarbakır'da deniz olmadığı için ağaçların gölgesinden faydalanıyoruz. Sıcaklardan dolayı kimse dışarı çıkmıyor. Allah yaşlıların yardımcısı olsun. Onlar da mecburen ağaçların gölgesine sıcaktan korunuyor" dedi.