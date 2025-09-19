Haberler

Diyarbakır'da Servis Minibüsü Şarampole Devrildi: 9 Yaralı

Diyarbakır'da Servis Minibüsü Şarampole Devrildi: 9 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, bir otomobille çarpışarak devrildi. Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da otomobille çarpışan lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesi kırsal Büyükkadı Mahallesi Karaçalı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil ile Ramazan T. idaresindeki 21 SC 165 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, şarampole devrildi. Kazada minibüsteki sürücü ile 8 lise öğrencisi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan İ.A. (16) isimli kız öğrencinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Spiker Ece Üner'in yargılandığı davada karar

Ünlü spikerin yargılandığı davada karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.