Diyarbakır'da sanığa haksız tahrik altında öldürmeden 13 yıl 4 ay hapis verildi

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Diyarbakır'da geçen yıl tartıştığı Erkan Ceylan'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, yargılandığı davada "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Yusuf D, maktulün eşi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada savunma yapan sanık Yusuf D, maktulün evinin bulunduğu bölgeye konuşmak için gittiğini savunarak, "Öldürme maksadım yoktu. Öldürmek isteseydim tabancayla veya adam tutarak öldürürdüm. Allah rahmet eylesin. Hepimizin hayatı bitti. Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maktulün eşi ise eşinin ölümünün kendisinin ve çocuklarının hayatını olumsuz etkilediğini ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada daha sonra bazı tanıklar dinlendi.

Maktulün ailesinin avukatı, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 12 Eylül 2025'te bıçaklı saldırı sonucu Erkan Ceylan'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Yusuf D. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA