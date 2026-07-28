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Diyarbakır'da Türkiye'de bir ilk: Hidroterapi havuzu hizmete açıldı

Diyarbakır'da Türkiye'de bir ilk: Hidroterapi havuzu hizmete açıldı
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Diyarbakır'daki Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, Sağlık Bakanlığı desteğiyle Türkiye'de ilk kez bir Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hidroterapi havuzu hizmete girdi. Havuzda kas-iskelet sistemi hastalıkları, ortopedik ve nörolojik rehabilitasyon süreçlerine destek verilirken, çocuklarda hareketli yaşam teşvik edilecek. Fizyoterapist değerlendirmesiyle uygun görülen vatandaşlar, kişiye özel programlardan yararlanabilecek.

Diyarbakır'da, Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde kurulan hidroterapi havuzu hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının destekleriyle Türkiye'deki Sağlıklı Hayat Merkezleri arasında ilk kez hizmete alınan hidroterapi havuzunda kas-iskelet sistemi hastalıkları ile ortopedik ve nörolojik rehabilitasyon süreçlerine destek verilmesinin yanı sıra çocuklarda hareketli yaşamın teşvik edilmesi ve fiziksel gelişimin desteklenmesi amaçlanıyor.

Merkeze başvuran vatandaşlar, fizyoterapistler tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmeleri halinde kendilerine özel hazırlanan hidroterapi programlarından yararlanabilecek.

Suyun kaldırma kuvveti ve direncinden yararlanılarak uygulanacak programlarla hareket kabiliyetinin artırılması, kas gücünün desteklenmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra sağlıklı yaşamı destekleyen yenilikçi uygulamaların da hayata geçirildiği önemli merkezler olduğunu belirtti.

Asiltürk, "Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle Türkiye'de ilk kez bir Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hidroterapi havuzunu Diyarbakır'da hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu uygulama ile vatandaşlarımızın rehabilitasyon süreçlerini desteklerken, özellikle çocuklarımızın hareketli yaşam alışkanlığı kazanmasına katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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