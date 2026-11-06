Diyarbakır'da sağanak Ofis Alt Geçidi'ni trafiğe kapattı, yayalar zorlandı

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Diyarbakır'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kentte sabah başlayan ve yer yer şiddetini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi, yayalar yürümekte güçlük çekti.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis Alt Geçidi'nde de sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu. Polis ekipleri tedbir amacıyla alt geçidi trafiğe kapattı.

Kaynak: AA