Diyarbakır'da sağanak Ofis Alt Geçidi'ni trafiğe kapattı, yayalar zorlandı

Diyarbakır'da sağanak Ofis Alt Geçidi'ni trafiğe kapattı, yayalar zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'da etkili olan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis Alt Geçidi'nde su birikintisi oluşurken polis alt geçidi tedbir amacıyla trafiğe kapattı; sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Diyarbakır'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Kentte sabah başlayan ve yer yer şiddetini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi, yayalar yürümekte güçlük çekti.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis Alt Geçidi'nde de sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu. Polis ekipleri tedbir amacıyla alt geçidi trafiğe kapattı.
Kaynak: AA