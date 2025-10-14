Haberler

Diyarbakır'da Rojin Kabaiş Anısına Düzenlenen Yürüyüşte Otomobil Kazası

Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş için düzenlenen yürüyüş sırasında bir üniversite öğrencisi otomobilin çarpması sonucu hafif yaralandı.

VAN'da geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş (21) anısına Diyarbakır'da düzenlenen yürüyüşte bir üniversite öğrencisine, otomobil çarptı.

Olay, öğle saatlerinde, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi yerleşkesinde meydana geldi. Van'da 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş için düzenlenen yürüyüş sırasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CHS 866 plakalı otomobil, kalabalığın arasından geçmeye çalışırken yürüyüş yapan bir üniversiteliye çarptı. Öğrenci, hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yürüyüşe ise kısa bir aranın ardından devam edildi.

Haber ve kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
