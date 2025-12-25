Haberler

Diyarbakır ve çevre illerde kandil dolayısıyla salep ikramında bulunuldu

Güncelleme:
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Regaip Kandili dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de vatandaşlara toplamda 8 bin 500 kişilik salep ikramında bulundu.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara salep ikram edildi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Regaip Kandili dolayısıyla 81 ilde belirlenen camilerde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bu kapsamda, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, akşam ve yatsı namazı sonrasında, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulucami'de 2 bin, Batman'daki Şevket Başak Camisi'nde 1500, Mardin'deki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde 1500, Bingöl'deki Selahaddin Eyyubi Camisi'nde 1500 ve Sultan Şeyh Musa Ezzuli Külliyesi'nde 2 bin kişilik salep ikramında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler yapıldığını ifade etti.

Kandil dolayısıyla yaklaşık 8 bin 500 kişiye salep ikramında bulunduklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"İkramlarımıza yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, manevi mirasımızı koruyarak birlik ve beraberlik içerisinde nice kandillerde buluşmayı ümit ediyoruz. Kandilimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
