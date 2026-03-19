Diyarbakır'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, olası kazaların önüne geçmek amacıyla Ramazan Bayramı arifesinde trafik uygulamaları kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Pirinçlik Jandarma Karakolu mevkisinde, Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı talimatıyla "Bayram Sensiz Olmaz" sloganıyla Ramazan Bayramı öncesi başlatılan uygulamayla trafik yoğunluğunun etkilerini en aza indirmeyi ve meydana gelmesi muhtemel trafik kazalarını önlemeyi amaçlıyor.

Dron destekli gerçekleştirilen uygulamada, jandarma personeli yaka kamerası da kullandı.

Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere emniyet kemeri, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşma, hız ihlali ve alkol kullanımı konusunda uyarılar yapıldı.

Sürücü ve yolculara kolonya ve çikolata ikramında bulunan ekiplerin, bayram tatili süresince denetimlere devam edeceği bildirildi.