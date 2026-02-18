Diyarbakır'da ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

DİYARBAKIR'da ramazan ayının ilk teravih namazında camiler doldu.

Diyarbakır'da ramazan ayının ilk teravih namazında çoğunlukla Sur ilçesinde bulunan tarihi camiler tercih edildi. Yatsı namazının ardından vatandaşlar özellikle İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Camii'ye gelerek teravih namazı için saf tuttu. Namazı kıldıran Ulu Cami imamı, ramazan ayının faziletlerinden bahsederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

'ÇOCUKLARLA BERABER BURAYA GELDİK'

Teravih namazını kılmak için camiye gelen Mücahit Alakuş, "11 ayın sultanı ramazanın ilk günü, Ulu camideyiz. Çocuklarla beraber buraya geldik. Ramazanda dayanışma, yardımlaşma, birlik önemlidir. İnşallah ramazan ayı bütün İslam aleminin birleşmesine vesile olur. Kardeşçe ramazanı geçirme dileğiyle" dedi.

