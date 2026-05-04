Diyarbakır'da Sokakta Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

DİYARBAKIR'da, sokakta havaya pompalı tüfekle ateş açan S.Y. (22), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi Şeyh Bedrettin Caddesi'nde meydana geldi. S.Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Çevredekilerin etkisiz hale getirdiği şüpheli, okul polisi ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin yardımıyla silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildiği ve gözaltına alındığı anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Şüphelinin sokakta silahla yürüdüğü anlar da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'ONU GÖRÜNCE KAÇTIM, POLİSLER YAKALADI'

Olayın görgü tanığı Yunus Gencer, şüpheliyi görünce kaçtığını ifade ederek, "Şüpheli gelip birkaç el ateş açtı. Ben de anaokulundan çocuğumu almaya gelmiştim. Kadınların koştuğunu gördüm. Ne olduğunu sorunca, bana birinin pompalı tüfekle geldiğini, ateş açtığını söyledi. Pompalıyla etrafına sıkıyordu. Aramızda yakın bir mesafe vardı, onu görünce kaçtım. Yanımdaki biri 'yanımda silah var, sıkacaktım ama pompalı bana isabet eder diye sıkmadım' dedi. Adam sonra kaçıp gitti. Sonra polisler gelip onu yakaladı" dedi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
