Diyarbakır'da polisin dikkati dolandırıcılığı önledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da polisin dikkati dolandırıcılığı önledi

Diyarbakır'da polisin dikkati dolandırıcılığı önledi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi, polisin dikkati sayesinde telefon dolandırıcılarına para göndermekten kurtuldu.

 - Güncelleme:

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi, polisin dikkati sayesinde telefon dolandırıcılarına para göndermekten kurtuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu E.A'nın telefonla kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıların banka hesabına 5 bin 315 avro yatırmaya gittiğini öğrendi.

E.A'ya aramayı yapan zanlıların dolandırıcı olduğu bilgisini veren ekipler, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bu sayede yanındaki parayı şüphelilerin hesabına yatırmaktan son anda vazgeçen E.A, ekiplere teşekkür etti.

AA / Hasan Gündüz - Güncel

Diyarbakır Hisarcık Bismil Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title