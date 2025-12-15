Haberler

Diyarbakır'da iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerine patlayıcı madde atılması üzerine gerçekleştirilen operasyonda, olaya karıştığı değerlendirilen 2 çocuk yakalandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkin suça sürüklenen 2 çocuk yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık'ta 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi'ndeki bir iş yerine, 20.00 sıralarında patlayıcı madde atılmasıyla gerçekleştirilen "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" olayıyla ilgili yürütülen çalışma sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Bağlar ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen suça sürüklenen 2 çocuk yakalandı, 2 maske, şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

Olayın firari şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

