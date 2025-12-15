Diyarbakır'da iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkin suça sürüklenen 2 çocuk yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık'ta 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi'ndeki bir iş yerine, 20.00 sıralarında patlayıcı madde atılmasıyla gerçekleştirilen "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" olayıyla ilgili yürütülen çalışma sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Bağlar ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen suça sürüklenen 2 çocuk yakalandı, 2 maske, şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

Olayın firari şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.