Diyarbakır'da yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular itti - Haberler

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Diyarbakır'da yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular itti

İhlas Haber Ajansı - Sedat Irmak - Güncel
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Diyarbakır'da yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular itti Diyarbakır'da seyir halindeyken yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular aşağı inerek petrol istasyonuna kadar itti.

Diyarbakır'da yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular itti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da seyir halindeyken yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular aşağı inerek petrol istasyonuna kadar itti. O anlar ise yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir anda duran plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü olarak bilinen midibüsün sürücünün yakıt göstergesini kontrol etmesi üzerine yakıtı bittiği anlaşıldı. Sürücü durumu yolculara belirterek petrol istasyonuna kadar itmeleri konusunda ricada bulundu.

Sürücünün bu isteğini geri çevirmeyen yolcular midibüsten inerek petrol istasyonuna kadar itti. Renkli görüntülerin yaşandığı o anları ise yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüleri çeken kişi ise, "Araba yolcuları taşırken, yolcu aracı taşıyor" dedi.

Diyarbakır'da yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular itti

Diyarbakır'da yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular itti

Diyarbakır'da yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular itti

Diyarbakır'da yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular itti

Diyarbakır'da yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular itti

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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