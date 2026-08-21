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Diyarbakır'da kavşakta otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Diyarbakır'da kavşakta otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Diyarbakır-Mardin kara yolu Özdemir Mahallesi mevkisinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR- Mardin kara yolunda iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Mardin kara yolu, Özdemir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. T.Ç. idaresindeki 55 BP 562 ile M.Ç.'nin kullandığı 10 ED 984 plakalı otomobiller, kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçtaki toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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