Diyarbakır'da otomobilde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Diyarbakır'da otomobilde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Hasan Gündüz - Güncel
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Diyarbakır'da otomobilde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bismil ilçesinde otomobilde ele geçirilen 4 kilogram uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bismil ilçesinde otomobilde ele geçirilen 4 kilogram uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bismil- Batman kara yolunda uygulama sırasında durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada, 4 kilogram skunk ele geçirildi, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hasan Gündüz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Batman Bismil Güncel Haberler

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