Diyarbakır'da otomobilde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
AA - Hasan Gündüz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bismil ilçesinde otomobilde ele geçirilen 4 kilogram uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bismil ilçesinde otomobilde ele geçirilen 4 kilogram uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bismil- Batman kara yolunda uygulama sırasında durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Aramada, 4 kilogram skunk ele geçirildi, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Hasan Gündüz - Güncel