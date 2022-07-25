Diyarbakır'da otomobilde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Bismil ilçesinde otomobilde ele geçirilen 4 kilogram uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Bismil ilçesinde otomobilde ele geçirilen 4 kilogram uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bismil- Batman kara yolunda uygulama sırasında durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada, 4 kilogram skunk ele geçirildi, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Hasan Gündüz - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Batman Bismil Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır'da otomobilde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.