Lice'de yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı
Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde öğle saatlerinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki ağaca çarparak şarampole devrildi. Kazada otobüste sıkışan 2 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Otobüs vinçle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği kazaya karışan otobüs vinçle kaldırıldı. Otobüste sıkışan 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.