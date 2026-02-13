Diyarbakır'da Sobaya Yağ Dökülmesi Sonucu Kısa Süreli Patlama

DİYARBAKIR'da, bir oto bakım dükkanında ısınmak için kullanılan sobaya yağ dökülmesi sonucu kısa süreli parlama meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken 1 çalışan yüzünden hafif yaralandı.

Olay, dün Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki bir oto bakım dükkanında meydana geldi. İş yerinde çalışanlar ısınmak için sobaya yağ döktükleri sırada parlama meydana geldi. Alevler yüzüne gelen 1 çalışan son anda kendisini geri çekmeyi başladı. Çalışan yüzünden hafif şekilde yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.