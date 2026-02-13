Haberler

Diyarbakır'da Sobaya Yağ Dökülmesi Sonucu Kısa Süreli Patlama

Diyarbakır'da bir oto bakım dükkanında ısınmak için sobaya yağ dökülmesi sonucu meydana gelen kısa süreli parlama, bir çalışanın yüzünden hafif yaralanmasına yol açtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki bir oto bakım dükkanında meydana geldi. İş yerinde çalışanlar ısınmak için sobaya yağ döktükleri sırada parlama meydana geldi. Alevler yüzüne gelen 1 çalışan son anda kendisini geri çekmeyi başladı. Çalışan yüzünden hafif şekilde yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
